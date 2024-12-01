تعرف علي رسالة جماهير ليفربول إلى ملاك النادى للتجديد لـ محمد صلاح

طالبت جماهير نادي ليفربول، مجلس إدارة النادي بضرورة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري2024-2024 في أسرع وقت ممكن.

ورفعت جماهير ليفربول، لافتة خلال مواجهة مانشستر سيتي كتبوا عليها "يطلق سهما أعطِ مو أمواله الآن" في إشارة إلى دفع إدارة ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح قبل رحيله نهاية الموسم.

محمد صلاح يثير الغموض حول مستقبله مع الريدز

أثارمحمد صلاح حالة من الغموض حول مستقبله مع ليفربول خلال تصريحات صحفية عقب مواجهة مانشستر سيتي وقال: " حتى الآن هذه هي آخر مباراة لي ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذا كنت سأستمتع بها، كانت الأجواء رائعة، لذا أردت الاستمتاع بكل ثانية هنا، آمل أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث".

ليفربول

وأَضاف محمد صلاًح: "الأجواء في أنفيلد خاصة للغاية، لا أعتبرها أمرًا مفروغًا منه، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل الأهداف في أنفيلد وأن أفوز بالمباريات".

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

صافرة بداية مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل الموافق 4 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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