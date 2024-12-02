جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز المصري ضد بيراميدز وفاركو ضد بتروجت

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، عقب نهاية مبارتي بيراميدز ضد المصري، وبتروجت ضد فاركو، اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

شهدت هذه الجولة عدة مواجهات ساخنة يكشفها الموجز، من خلال هذا التقرير حيث تغلب المصري ضد بيراميدز بهدف نظيف، وحقق فاركو الفوز علي بتروجت بنتيجة 2-1، كما تعادل الأهلي ضد البنك الأهلي بدون أهداف، وتعادل الجونة ضد سموحة سلبيا، وحقق إنبي الفوز علي فريق الإسماعيلي بهدف نظيف..

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز المصري وفاركو اليوم

يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تغلبه علي بيراميدز ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 7 نقاط

2. النادي الأهلي - 8 نقاط

3. بيراميدز - 7 نقاط

4. سيراميكا - 7 نقاط

5. فاركو - 7 نقاط

6. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

7. طلائع الجيش - 7 نقاط

8. الزمالك - 6 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك ضد المحلة

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق غزل المحلة، في الثامنة مساء اليوم الاثنين 2 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

يدخل فريق الزمالك هذه المباراة وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 11 بـ ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة

تستطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساءً اليوم الاثنين، عبر شاشة ontime sports، وتحديدًا عبر قناة ontime sports 1، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد غزل المحلة

ويقدم لكم الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد نظيره غزل المحلة ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

‎خط الهجوم: ميشالاك - ناصر منسي - زيزو.

اقرأ أيضا:

تعرف علي رسالة جماهير ليفربول إلى ملاك النادى للتجديد لـ محمد صلاح

مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة حتى نهاية عام 2024.. ريال مدريد ينتظره