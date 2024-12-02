تعادل سلبي بين بيراميدز والمصري في الشوط الأول بقمة صدارة الدوري

انتهي الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد نظيره المصري، بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمعهما حاليا على استاد السويس الجديد في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في ظل الصراع الشرس على انتزاع صدارة بطولة الدوري بعد تعثر الأهلي بالتعادل السلبي ضد البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد بالجولة الرابعة.

قائمة بيراميدز في مواجهة المصري

يرصد الموجز قائمة فريق بيراميدز لمباراة المصري وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

تشكيل بيراميدز ضد المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون مايلي

بدلاء بيراميدز ضد المصري

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس.

بيراميدز ضد المصري

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة المصري وبيراميدز

1. النادي الأهلي - 8 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. سيراميكا - 7 نقاط

5. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

6. طلائع الجيش - 7 نقاط

7. الزمالك - 6 نقاط

8. زد -5 نقاط

9. سموحة - 5 نقاط

10. فاركو - 4 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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