موعد مباراة النصر ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو موعد مباراة النصر ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة لها، وهذا ما يرصده لكم الموجز فيما يلي.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي استعداداته لمواجهة السد القطري، في إطار مباريات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بهذا الموسم 2024-2025.

ويستضيف ملعب الأول بارك، مباراة النصر ضد السد القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري الأبطال الآسيوي بنخستها الجارية.

موعد مباراة النصر ضد السد القطري

اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الجاري، هو موعد مباراة النصر ضد السد القطري في سادس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق صافرة مباراة السد القطري ضد النصر السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة النصر ضد السد

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد السد اليوم

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد السد القطري اليوم هي..

قناة أبوظبي الرياضية «آسيا 1».

بي إن سبورتس إتش دي 1 «آسيا».

الكاس القطرية «9 إتش دي»

قناة SSC

معلق مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

وتقرر أن يكون معلق مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا اليوم هو ..

حازم عبد السلام عبر قناة أبوظبي الرياضية «آسيا 1»

علي سعيد الكعبي، خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 «آسيا»

خليل البلوشي على شاشة الكاس «9 إتش دي»

عبد الحربي من خلال قناة إس إس «إتش دي 1».

ويحتل النصر السعودي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يأتي السد القطري في المركز الخامس، برصيد 9 نقاط، من انتصارين و3 تعادلات.

ترتيب دوري أبطال آسيا قبل مباراة النصر والسد

1- الأهلي السعودي- 15 نقطة.

2- النصر السعودي- 13 نقاط.

3- الهلال السعودي- 13 نقطة.

4- الوصل الإماراتي- 10 نقاط.

5- السد القطري- 9 نقاط.

6- الريان القطري- 4 نقاط.

7-استقلال طهران الإيراني- 4

8-الغرافة القطري- 4 نقاط.

9- بيرسبوليس الإيراني- 3

10- باختاكور الأوزبكستاني- 3

11- الشرطة العراقي نقطتين

12- العين الإماراتي نقطة

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