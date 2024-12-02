عملاق أوروبي جديد يخطط للتعاقد مع عمر مرموش في الشتاء

انضم عملاق أوروبي جديد في سباق التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش نجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير عالمية أن نادي أرسنال قد أرسل بعض الكشافين لمتابعة النجم المصري عمر مرموش، المحترف صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني تمهيدًا لضمه في الشتاء.

عمر مرموش على رادار أرسنال في الميركاتو الشتوي

ووفقًا لما ذكره موقع arsenalcore، فإن أرسنال بدأ في متابعة عمر مرموش عن كثب، مما يشير إلى نية النادي اللندني الدخول في مفاوضات جادة لضم النجم المصري الدولي.

وعلى الرغم من تصريحات تيمو هاردونج، المدير الرياضي لفرانكفورت، التي أكدت عدم عرض عمر مرموش للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى رغبة النادي في الاحتفاظ باللاعب في صفوفه، إلا أن الأنباء عن اهتمام أرسنال تظل قوية.

عمر مرموش

ونفى هاردونج أيضًا وجود أي اتصالات مع ليفربول بخصوص عمر مرموش، مؤكدًا على عدم تلقي أي عروض من النادي الإنجليزي، مما يعني استمرارية اللاعب مع فرانكفورت بشكل طبيعي.

يتصدر عمر مرموش قائمة هدافي فريقه في الدوري الألماني ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة بشكل عام بفارق هدف واحد عن هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

عمر مرموش يزين التشكيل المثالي لـ الدوري الألماني

وتصدر عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت والمنتخب المصري، التشكيل المثالي للجولة الثانية عشر من الدوري الألماني في موسم 2024-2025، بفضل أدائه المتألق الذي استمر على الأراضي الألمانية.

ساهم مرموش في فوز فريقه آينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف نظيفة على هايدنهايم، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "فويث أرينا" خلال الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الألماني لهذا الموسم.

ونجح مرموش في تسجيل هدفين، رفع بهما رصيده التهديفي إلى 13 هدفًا، بفارق هدف واحد عن هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، مما يُشعل المنافسة على الصدارة قبل نهاية الجولة الأولى من البطولة.

ويعرض " الموجز" التشكيل المثالي لـ الدوري الألماني كالتالي كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان.

خط الدفاع: مانوليس سالياكاس - كونستانتينوس كوليراكيس - دومينيك كوهر.

خط الوسط: يواكيم ميلي - ماكسيميليان أرنولد - ريتسو دوان - لوكاس هولر - ناثانيال براون.

خط الهجوم: جوناثان بوركاردت - عمر مرموش.

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