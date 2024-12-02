موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

يستعد النصر والسد لخوض مباراة نارية اليوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة في نسختها الجارية، والتي تنطلق اليوم الاثنين.

ويوضح الموجز موعد مباراة النصر والسد في قمة منافسات الجولة السادسة من المرحلة الأولى لبطولة دوري أبطال أسيا للنخبة، والتي تم استحداثها خلال الموسم الجاري بنظام جديد.

موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال أسيا

وستنطلق مباراة النصر والسد في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ملعب العالمي في السعودية، في إطار لقاءات دوري أبطال أسيا للنخبة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال أسيا للنخبة

ستقوم عدة قنوات بنقل مباراة النصر والسد اليوم الاثنين، وعلى رأسها

- SSC 1 HD

beIN Sports 1 AFC HD

- الكأس 9 HD

- AD Sport Premium 2 HD

تشكيل النصر المتوقع أمام السد في دوري أبطال أسيا للنخبة

من المتوقع أن يخوض النصر مباراته بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: نواف بوشل - علي لاجامي - محمد آل فتيل - سلطان الغنام.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب - تاليسكا - أنجيلو جابرييل.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

النصر والسد - دوري أبطال أسيا للنخبة

تشكيل السد المتوقع لمواجهة النصر في دوري أبطال أسيا للنخبة

وعلى الجانب الآخر، سيظهر السد القطري في مباراته ضد النصر بتشكيل يضم كل من

في حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: رومان سايس - بوعلام خوخي - طارق سلمان.

في خط الوسط: محمد وعد - مصطفى مشعل - محمد كمارا - يوسف عطال.

في خط الهجوم: أكرم عفيف - يوسف عبد الرزاق - كريستو جونزاليس.

جدول ترتيب أندية الغرب في دوري أبطال أسيا للنخبة

1- الأهلي - 15

2- الهلال - 13

3- النصر - 13

4- الوصل - 10

5- السد - 9

6- الريان - 4

7- الاستقلال - 4

8- الغرافة - 4

9- برسبوليس - 3

10- باختاكور - 3

11- الشرطة - 2

12- العين - 1

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