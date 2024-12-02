رياض محرز يقود تشكيل الأهلي أمام استقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، نظيره استقلال طهران الإيراني، اليوم الإثنين، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

الأهلي السعودي

تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة استقلال طهران الإيراني

رياض محرز يقود تشكيل الأهلي ضد استقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي- ميريح ديميرال- روجير إيبانيز- سعد بالعبيد.

خط الوسط: أليكساندر- فرانك كيسيه- سميحان النابت- فهد الرشيدي.

خط الهجوم: إيفان توني - رياض محرز.

ويغيب عن التشكيل البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، بسبب إصابة عضلية، كما يغيب الإسباني جابري فيجا، بسبب إصابة عضلية أيضًا تعرض لها، في مباراة الوحدة الماضية بالدوري السعودي.

نتائج الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

بدأ الأهلي السعودي، مشواره في دوري أبطال آسيا، بالفوز على برسبوليس 1-0، ثم الوصل 2-0، وتغلب على الريان 2-1، وألحق هزيمة ثقيلة بالشرطة العراقي 5-1، قبل أن يواصل تألقه بالفوز على العين الإماراتي 2-1، ويأتي الأهلي في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

وافتتح استقلال طهران، البطولة بفوزه على الغرافة القطري 3-0، لكنه تراجع بعد خسارته أمام السد 2-0، والنصر 1-0، ثم تلقى هزيمة كبيرة من الهلال السعودي 3-0، وتعادل سلبيًا مع باختاكور الأوزبكي، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 4 نقاط فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي السعودي ضد استقلال طهران

تذاع مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا عبر القنوات التالية:

Abu Dhabi Sports Asia 2 - بتعليق بلال علام.

SSC EXTRA 1 HD - بتعليق مشاري القرني.

bein Sports AFC 2 HD - بتعليق أحمد البلوشي.

alkass Eleventh HD - بتعليق سمير المعيرفي.

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