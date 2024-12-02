بث مباشر مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر لمباراة النصر السعودي والسد القطري، التي تقام على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل النصرالسعودي، المركز الثالث في ترتيب مجموعة أندية الغرب، برصيد 13 نقطة، بعد خوض 5 جولات، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة، بينما يتواجد فريق السد القطري، في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 ولم يتلق أي هزيمة.

فريق النصر السعودي

بث مباشر مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

تنطلق صافرة مباراة النصر السعودي والسد القطري، من بطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين، في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام السد القطري

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: محمد آل فتيل، سلطان الغنام، إيمريك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفتيش، عبد الله الخيبري، ويسل.

خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

ويغيب الظهير الأيسر الفرنسي محمد سيماكان، عن مباراة النصر اليوم أمام السد، لعدم الجاهزية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه الماضية أمام ضمك في الدوري السعودي.

ويتجه ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، لإبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة النصر ضد السد القطري، لإراحته وتجهيزه للمباراة التالية أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي.

التشكيل المتوقع للسد القطري ضد النصر السعودي

من المتوقع أن يبدأ السد بقيادة المدرب فليكس سانشيز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: رومان سايس، بوعلام خوخي، طارق سلمان.

خط الوسط: محمد وعد، مصطفى مشعل، محمد كمارا، يوسف عطال.

خط الهجوم: أكرم عفيف، يوسف عبدالرزاق، كريستو جونزاليس.

بث مباشر مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة النصر والسد القطري في دوري أبطال آسيا على القنوات التالية:

SSC 1 HD.

bein Sports 1 AFC HD.

الكأس 9 HD.

AD Sport Premium 2 HD

معلقين مباراة النصر والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

قناة SSC - عبد الله الحربي وحاتم بطيشة.

قناة بي إن سبورت - علي سعيد الكعبي.

قناة أبو ظبي - حازم عبد السلام .

قناة الكأس - خليل البلوشي.

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