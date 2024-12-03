جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-12-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-12-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء على النحو التالي..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون / التاسعة والنصف مساء.

-وست هام يونايتد ضد ليستر سيتي / 10:15 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-برشلونة ضد ريال مايوركا / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

-سنترال كوست ضد يوكوهاما / العاشرة صباحًا.

-فيسيل كوبي ضد بوهانج ستيليرز / الثانية عشر ظهراً

-بوريرام يونايتد ضد جوهور / الثانية ظهرًا

-شنغهاي ايست آسيا ضد جوانغجو / 2/00 ظهراً

العين ضد باختاكور / الرابعة عصرًا

-الهلال ضد الغرافة / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الدرجة الثانية

-السكة الحديد ضد الترسانة / 2:30 ظهراً

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

قناة أبوظبي الرياضية.

بي إن سبورتس إتش دي.

الكاس القطرية.

قناة SSC

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري بالدرجة الثانية اليوم

وتذاع مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت. ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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