كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس، المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض المباراة التي تنتظره أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، هو يوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

يجهز الأهلي أسلحته جيدًا للمباراة الإفريقية باحثًا عن الفوز، خاصة بعد تعثره في الجولات الماضية ببطولة الدوري المصري.

وكان قد غاب وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي عن مباراتي الاتحاد السكندري والبنك الأهلي في الدوري، بعد الإصابة القوية التي لحقت به مؤخرًا وتحديدًا أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم.

موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة الأهلي القادمة

ويتساءل جماهير الأهلي عن موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة أورلاندو بيراتس القادمة، وهذا ما يكشفه لكم الموجز فيما يلي.

علم الموجز أن وسام أبو علي، تعافى من الإصابة وبات جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس، كما أنه سيكون على رأس قائمة الأحمر المسافرة إلى جنوب أفريقيا.

ويعد وسام أبو علي من أبرز عناصر الأهلي في الوقت الحالي، كما أن السويسري مارسيل كولر يعتمد عليه في التشكيل الأساسي في المباريات.

تجدر الإشارة إلى أن وسام أبو علي صاحب الـ 25 عاماً، شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري 2024-2025، في 8 مباريات؛ بواقع 587 دقيقة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفًا.

وسام أبو علي - الأهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي قبل صدام أورلاندو بيراتس كالآتي.

1- الأهلي - 3 نقاط.

2- أورلاندو - 3 نقاط.

3- شباب بلوزداد - بدون نقاط.

4- استاد أبيدجان - بدون نقاط

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