في غياب وسام أبو علي.. ناصر منسي يخطف صدارة ترتيب هدافي الدوري

استغل ناصر منسي نجم الزمالك غياب وسام أبو علي نجم الأهلي، وخطف صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الرابعة من عمر البطولة هذا الموسم 2024-2025.

قدم ناصر منسي مستوى رائع خلال مشاركته في مباراة الزمالك ضد غزل المحلة اليوم في رابع جولات الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 4-0.

وسجل ناصر منسي هدفين في رباعية الزمالك ضد غزل المحلة اليوم، ليرفع رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

في المقابل غاب الفسطيني وسام أبو علي نجم الأهلي خلال الجولة السابقتين، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فلسطين، مما تجمد رصيد أهدافه عند هدفين.

ناصر منسي يستغل غياب وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري

ووفقاً لذلك، اقتنص ناصر منسي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف، بينما يقع الفلسطيني وسام أبو علي، في المركز السادس برصيد هدفين.

وسام أبو علي

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الرابعة كالآتي.

1- ناصر منسي (الزمالك) 4 أهداف.

2- علي فوزي (إنبي) 3 أهداف.

3- محمود زلاكة (سيراميكا كليوباترا) 3 أهداف.

4- حسين الشحات (الأهلي) هدفين.

5- أحمد عاطف (بيراميدز) هدفين.

6- وسام أبو علي (الأهلي) هدفين.

7- صديق أوجولا (بيراميدز) هدفين.

8- طاهر محمد (الأهلي) هدفين.

9- محمد الشامي (المصري البورسعيدي) هدفين.

10- محمد هلال (البنك الأهلي) هدفين.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الرابعة

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

النادي الأهلي - 8 نقاط

بيراميدز - 7 نقاط

سيراميكا - 7 نقاط

فاركو - 7 نقاط

الاتحاد السكندري - 7 نقاط

طلائع الجيش - 7 نقاط

زد -5 نقاط

سموحة - 5 نقاط

إنبي - 4 نقاط

الاسماعيلي - 4 نقاط

غزل المحلة -4 نقاط

الجونة - 3 نقاط

فيوتشر - 3 نقاط

بتروجيت - نقطتين

البنك الأهلي - نقطتين

حرس الحدود - نقطة.

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