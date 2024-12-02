ثنائية ناصر منسي تهدي التقدم للزمالك على غزل المحلة في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدفي ناصر منسي على منافسه غزل المحلة في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري المصري.

التقى فريق الزمالك مع نظيره غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأخير، في إطار ختام منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

ونجح فريق الزمالك في خطف التقدم من غزل المحلة بهدفين دون رد، في الشوط الأول الذي شهد أحداث مثيرة يرصدها لكم الموجز فيما يلي.

أهداف ناصر منسي في مباراة الزمالك وغزل المحلة

دخل فريق الزمالك هذه المواجهة بضغط قوي على المنافس منذ انطلاق المباراة، ليسيطر الفارس الأبيض على اللقاء من بدايته.

وازدادت المهمة صعوبًا على غزل المحلة، بعد طرد لاعبه كريم يحيي في الدقيقة الثالثة بعد تدخل عنيف مع لاعب الزمالك، ليستكمل صحاب الأرض هذه المواجهة القوية بـ 10 لاعبين فقط.

في الدقيقة 18، تمكن الزمالك من تسجيل هدف الأول في شباك غزل المحلة اليوم، عن طريق لاعبه ناصر منسي بعد أسيست رائع من عبد الله السعيد.

وضاعف ناصر منسي نتيجة الفارس الأبيض في الدقيقة 21، بالهدف الثاني، الذي أحرزه برأسية صاروخية بعد تمريرة من عمر جابر.

وانتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم الزمالك على غزل المحلة بثنائية ناصر منسي، ليقترب خطوة نحو الفوز وحصد الثلاث نقاط.

أهداف ناصر منسي في مباراة الزمالك وغزل المحلة

تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة اليوم

ودخل فريق الزمالك هذه المواجهة بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"

الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

بدلاء الزمالك اليوم أمام غزل المحلة في الدوري المصري

محمود الشناوي، ومحمود حمدي "الونش"، ومحمود بنتايج، وأحمد محمود، وزياد كمال، وكونراد ميشالاك، وعمر فرج، وحسام أشرف، وسيف الجزيري.

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