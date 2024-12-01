جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في أبرز الدوريات والقنوات الناقلة لها بالتردد والذي يشهد على مواجهات نارية.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-الأهلي ضد البنك الأهلي / الخامسة مساء.

-سموحة ضد الجونة / الثامنة مساء.

-إنبي ضد الإسماعيلي / 8:00 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-تشيلسي ضد أستون فيلا / الثالثة والنصف عصرًا.

-مانشستر يونايتد ضد إيفرتون / 3:30 مساء.

-فولهام ضد توتنهام هوتسبير / الثالثة والنصف عصرًا.

-ليفربول ضد مانشستر سيتي / السادسة مساء.

ليفربول ضد مانشسيتر سيتي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-جيرونا ضد فياريال / الثالثة عصرًا

-ريال مدريد ضد خيتافي / 5:15 مساء.

-أتلتيك بيلباو ضد ريال فاليكانو / السابعة والنصف مساء.

-ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

-أودينيزي ضد جنوي / الواحدة والنصف ظهرًا

-بارما ضد لاتسيو / الرابعة مساء.

-نابولي ضد تورينو / 4:00 مساء.

-إنتر ميلان ضد فيورنتينا / السابعة مساء.

-يوفنتوس ضد ليتشي / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعد مباريات الدوري الألماني اليوم

-ماينز ضد هوفنهايم / الرابعة والنصف مساء.

-آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم / السادسة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

وتذاع مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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