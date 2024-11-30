جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار مشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز، فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري في مختلف الدوريات، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-زد ضد حرس الحدود / الخامسة مساء.

-سيراميكا كيلوباترا ضد مودرن سبورت / 5:00 مساء.

-الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-بورنموث ضد ولفرهامبتون / الخامسة مساء.

-برينتفورد ضد ليستر سيتي / 5:00 مساء

-كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد / الخامسة مساء.

-نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون / الخامسة مساء

-أرسنال ضد وست هام يونايتد / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-برشلونة ضد لاس بالماس / الثالثة عصرًا

-ليجانيس ضد ألافيس / 5:15 مساء.

-سيلتا فيجو ضد إسبانيول / السابعة والنصف مساء.

-بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد / العاشرة مساء.

برشلونة ضد لاس بالماس في جدول مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-مونزا ضد كومو / الرابعة عصرًا

-ميلان ضد إمبولي / السابعة مساء.

-بولونيا ضد فينيتسيا / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

-لايبزيج ضد فولفوسبورج / الرابعة والنصف عصرًا.

-شتوتجارت ضد فيردر برمين / 4:30 عصرًا.

-فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ / الرابعة والنصف عصرًا.

-باير ليفركوزن ضد يونيون برلين / 4:30 مساء

-بايرن ميونخ ضد بورسيا دورتموند / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

-باريس سان جيرمان ضد نانت / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-التعاون ضد الرائد / 3:20 مساء

-الاتحاد ضد الاتفاق / 4:25 مساء.

-الهلال ضد الشباب / السابعة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

وتنقل أحداث مباريات الدوري السعودي اليوم عبر شاشة SSC المسؤولة عن مباريات دوري روشن هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات SSC الرياضية SD على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

وتذاع مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت.

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