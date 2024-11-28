جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر الجاري في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

-أتلتيك بيلباو ضد إلفسبورج / الثامنة إلا ربع مساء.

-آي زي ألكمار ضد جالطا سراي / 7:45 مساء.

-دينامو كييف ضد فيكتوريا بلزين / الثامنة إلا ربع مساء.

-لاتسيو ضد لودوجوريتس رازجراد / 7:45 مساء.

-أوليمبك ليون ضد قره باج / الثامنة إلا ربع مساء.

-أندرلخت ضد بورتو / 7:45 مساء.

-آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند / العاشرة مساء.

-تفينتي ضد سانت جيلواز / 10:00 مساء.

-مانشستر يونايتد ضد بودو جيلمت / العاشرة مساء.

-روما ضد توتنهام هوتسبير / العاشرة مساء.

-نيس ضد جلاكسو رينجرز / 10:00 مساء.

-ريال سويسداد ضد أياكس / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-الفيحاء ضد العروبة السعودي / 4:45 مساء.

-الأخدود ضد الخلود / 5:05 مساء

-الفتح ضد الرياض / السابعة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

وتنقل أحداث مباريات الدوري السعودي اليوم عبر شاشة SSC المسؤولة عن مباريات دوري روشن هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات SSC الرياضية SD على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

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