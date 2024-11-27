جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-11-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-11-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي..

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-النجم الأحمر ضد شتوتجارت / الثامنة إلا ربع مساء.

-جيرونا ضد شتورم جراتس / 7:45 مساء.

-يوفنتوس ضد أستون فيلا / العاشرة مساء.

-بولونيا ضد ليل الفرنسي / 10:00 مساء.

-كلوب بروج ضد سيليتك / العاشرة مساء.

-بوروسيا دورتموند ضد دينامو زغرب / 10:00 مساء.

-ريال مدريد ضد ليفربول / العاشرة مساء.

-موناكو ضد بنفيكا / 10:00 مساء.

-شاختار دونيستك ضد ايندهوفن / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الكونفدرالية اليوم

-سيمبا ضد اونزي برافوس / الثالثة عصراً.

-المصري ضد إنيمبا / السادسة مساء.

-جاراف ضد أسيك ميموزا / 6:00 مساء.

-الصفاقسي ضد شباب قسنطينة / السادسة مساء.

-الملعب المالي ضد فاكسو / 6:00 مساء.

-اتحاد العاصمة ضد أورابا يونايتد / التاسعة مساء.

-نهضة بركان ضد ديسبورتيفو / 9:00 مساء.

-الزمالك ضد بلاك بولز / التاسعة مساء.

الزمالك ضد بلاك بولز

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

-شانغهاي شينهوا ضد غوانغجو / الثانية عشر ظهراً.

-يوكوهاما مارينوس ضد بوهانغ ستيليرز / 12:00 ظهراً.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم

وتنقل أحداث مباريات دوري أبطال آسيا اليوم عبر شاشة SSC، وأبو ظبي الرياضية الإماراتية، بجانب شبكة قنوات بي إن سبورت AFC.

اقرأ أيضا:

هل يرحل كهربا عن الأهلي في يناير؟.. اعرف الحقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ستاد أبيدجان في دوري الأبطال