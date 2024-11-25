جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25-11-2024 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، نحو جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25-11-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

جدول مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 25-11-2024 كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-نيوكاسل ضد وست هام يونايد / العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-إمبولي ضد أودينيزي / السابعة والنصف مساء

-فينيسيا ضد ليتشي / 9:45 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

-العين ضد الأهلي السعودي /الرابعة عصراً

-استقلال طهران ضد باختاكور / 6:00 مساء

-الغرافة ضد النصر السعودي / السادسة مساء

-الريان ضد برسبوليس / 8:00 مساء.

الأهلي ضد العين - مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم

-القناة ضد لافينيا / الثانية والنصف ظهرا

-بترول أسيوط ضد المنصورة / 2:30 ظهرا

-بلدية المحلة ضد أسوان / الثانية والنصة ظهرا

-المقاولون العرب ضد ديروط/2:30 ظهرا

-الترسانة ضد أبوقير للاسمدة / الخامسة مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

-طرابوزن سبور ضد أضنة دمير سبور / 7:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

-الفتح الرباطي ضد المغرب الفاسي / التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي الممتاز اليوم

-لوس أنجلوس جلاكسي ضد مينيوستا / الواحدة صباحاً

مواعيد مباريات الدوري العراقي اليوم

-الكرمة ضد الزوراء / الواحدة والنصف ظهرا

-النفط ضد الكرخ /4:15 عصراً

-الطلبة ضد نفط الجنوب / السادسة والنصف مساء

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم

وتنقل أحداث مباريات دوري أبطال آسيا اليوم عبر شاشة SSC، وأبو ظبي الرياضية الإماراتية، بجانب شبكة قنوات بي إن سبورت AFC.

القنوات الناقلة لـ مباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم

وتذاع مباريات الدوري المصري للدرجة الثانية، عبر فضائية أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة المحلية.

اقرأ أيضا:

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ليجانيس.. صدارة الملكي تقترب

ترتيب الدوري السعودي والهدافين بعد نهاية الجولة 11.. الاتحاد يقتنص الصدارة