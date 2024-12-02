الدوري المصري.. الزمالك يكتسح غزل المحلة برباعية نارية في عقل داره

الدوري المصري.. اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره غزل المحلة برباعية نارية، في المباراة القوية التي جمعت بينهما مساء اليوم ببطولة دوري نايل.

حل فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوزاً ثمينًا على غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد على أرض ووسط جماهيره، ليحصل الأبيض على ثلاث نقاط هامة في مشواره بالدوري المصري.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، أهداف مباراة الزمالك ضد غزل المحلة اليوم في الدوري المصري.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

سجل أهداف الزمالك في شباك غزل المحلة اليوم كل من، ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و21، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، حسام عبد المجيد بالدقيقة 79.

علمًا بأن فريق غزل المحلة استكمل المباراة بعد الدقيقة الثالثة، بـ 10 لاعبين فقط، حيث أنه تم طرد لاعبه كريم يحيي بعد تدخله العنيف مع لاعب الزمالك.

وانتهت هذه المباراة، بفوز الزمالك على غزل المحلة بنتيجة 4-0 في عقل داره، وبهذه النتيجة تمكن الأبيض من رفع رصيده ومركزه في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك حاليًا في وصافة ترتيب الدوري المصري 2024-2025 برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 4 محتلًا بهم المركز الثالث عشر.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك القادمة، ضد إنيمبا في إطار منافسات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم 2024-2025.

وتقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنيمبا في الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

المصري / 3 نقاط

الزمالك / 3 نقاط

بلاك بولز / بدون نقاط

إنيمبا / صفر.

اقرأ أيضًا:

موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس

الكشف عن معلق مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني