بمشاركة الأهلي.. تعرف على نظام قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتصنيف النهائي

بمشاركة الأهلي.. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الأربعاء، عن نظام قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتصنيف النهائي للفرق.

ويتواجد الأهلي المصري على رأس الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، من قارة أفريقيا، رفقة كل من الترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ووقع الأهلي ضمن فرق التصنيف الثالث، بجانب كل من، الهلال السعودي، أولسان الكوري الجنوبي، الوداد المغربي، مونتيري المكسيكي، كلوب ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بوتافوجو البرازيلي.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية، لأول مرة في التاريخ بمشاركة 32 ناديًا، من مختلف القارات، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ومن المقرر أن تتم مراسم قرعةمونديال الأندية، يوم الخميس المقبل، ويستعرض لكم الموجز نظام قرعة كأس العالم للأندية فيما يلي.

نظام قرعة كأس العالم للأندية

وجاء نظام قرعة كأس العالم للأندية وفقاً لما ذكره الفيفا كالآتي..

تطبيق العديد من القيود خلال مونديالالأندية، أولها عدم تواجد فريقين من قارة واحدة في المجموعة ذاتها.

تم استثناء قارة أوروبا التي يمثلها 12 ناديا من تلك القاعدة، ليتواجد ناديين أوروبيين في 4 مجموعات من أصل ثمانية.

تطبيق قاعدة التصنيف المزدوج بناءً على تصنيف الاتحاد القاري، وذلك لفرق الوعاء الأول عند توزيع مجموعاتها.

تواجد ممثلا الولايات المتحدة الأمريكية وهما ناديي إنتر ميامي سي إف وسياتل ساوندرز إف سي في المجموعة الأولى والثانية على التوالي وفق تصنيفهما الرابع.

خوض فريق إنتر ميامي سي إف في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب هارد روك في ميامي، بينما سيفتتح ساوندرز مشواره على ملعب لومين فيلد في سياتل، بعد ذلك بوقت قصير

سيتم الانتهاء من الجدول الكامل للمباريات، بما في ذلك الملعب ووقت انطلاق كل مباراة، ونشره بمجرد إجراء القرعة.

نظام قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

تصنيف الأندية في كأس العالم للأندية 2025

التصينف الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، سي آر فلامينجو (البرازيل)، سي بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين). فلومينينسي (البرازيل).

التصنيف الثاني: تشيلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنترناسيونالي ميلانو (إيطاليا)، إف سي بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد. (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، سالزبورج (النمسا).

التصنيف الثالث: الهلال (المملكة العربية السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب). مونتيري (المكسيك)، كلوب ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

التصنيف الرابع: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، العين (الإمارات العربية المتحدة)، الترجي الرياضي التونسي (تونس)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

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