تفاصيل جلسة بيرسي تاو مع محمد رمضان لحسم مصير اللاعب مع الأهلي

عقد محمد رمضان المديرالرياضي بالنادي الأهلي، جلسة مع جناح الفريق بيرسي تاو خلال الساعات الأخيرة لحسم مستقبله مع الفريق وموقفه من الرحيل خلال انتقالات ينايرالمقبل.

كشف الناقد الرياضي بليغ أبو عايد كواليس جلسة رمضان مع اللاعب حيث عرض عليه فسخ العقد بالتراضي والرحيل المجاني لأي نادي يرغب في الإنتقال له خلال انتقالات الشتاء و الحصول على المقابل المادي الذي سيأتي له من أي عرض.

بيرسي تاو يرفض الرحيل عن الأهلي

يرصد الموجز موقف بيرسي تاو من الرحيل عن الأهلي حيث مازال اللاعب متمسك بالبقاء مع الفريق حتي نهاية عقده ويرفض الوصول لحلول مع إدارة النادي ويرغب في استغلال حاجة النادي لمكان في القائمة لتدعيم خط هجومه بمهاجم جديد في الضغط والحصول علي باقي مستحقاته حتي نهاية الموسم.

تجدد مفاوضات الزمالك مع بيرسي تاو

مازال خط المفاوضات مفتوح بين نادي الزمالك وبيرسي تاو لضم اللاعب خلال الفترة القادمة بشكل مجاني عقب إنهاء علاقته بالأهلي وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، و يحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل.

لم يغلق بيرسي تاو باب اللعب لنادي الزمالك واشترط الحصول على راتب قيمته مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد، مع التوقيع على عقد لمدة موسمين،خاصة أنه سيكون صفقة حرة لن تكلف خزينة النادي أي مبالغ مالية.

بيرسي تاو

كولر يطلب التعاقد مع بديل بيرسي تاو

طالب مارسيل كولر إدارة النادي الأهلي بسرعة التعاقد مع صفقة هجومية لتعزيز قائمة الفريق في كأس العالم للأندية وهي المحطة الأهم للفريق خلال هذا الموسم ويبحث عن تحقيق إنجاز بها وترغب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في التعاقد مع جناح أجنبي لتقديم الإضافة للفريق في البطولات القادمة.

الأهلي يترقب قرعة كأس العالم للأندية

يترقب عشاق النادي الأهلى، حفل سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر بعد غد الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

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