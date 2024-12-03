مدرب ليفربول يكشف خوفه من إصابة محمد صلاح ويؤكد صعوبة التتويج بالبريميرليج

أكد أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول صعوبة التتويج بالدوري الإنجليزي مشيرا إلي أن البطولة مازالت في بدايتها ولم ينتصف الموسم بعد وتنتظر الفريق مواجهات صعبة خلال المرحلة القادمة.

وقال سلوت خلال تصريحات له بشأن استعدادات فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة 14، من الدوري الإنجليزي الممتاز أن المباراة ستكون صعبة ضد نيوكاسل في ملعبه.

سلوت يؤكد خوفه من إصابة محمد صلاح

قال أرني سلوت أن محمد صلاح ليس لديه بديل حاليا في ليفربول خاصة في ظل إصابة كييزا وهارفي وأنه من الخطير الإعتماد على محمد صلاح بشكل مبالغ فيه لأنه قد يتعرض لإصابة تؤثر علي نتائج الفريق.

سلوت يكشف صعوبة المباريات القادمة لفريق ليفربول

أكد سلوت أن الفريق تنتظره مرحلة صعبة حيث سيخوض ستة من المباريات التسعة القادمة خارج آنفيلد وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة لكننا جاهزين لها مشيرا إلي أن الفرق تريد لعب أفضل المباريات ضدنا.

موقف مصابي الريدز من المواجهات القادمة

أكد سلوت أن كييزا يتدرب مع الفريق وهو يقترب من العودة للمباريات وكذلك هارفي إليوت وهذا مهم لإراحة محمد صلاح في بعض المواجهات مشيرا إلي أنه يتمني أن يبقى مو صلاح جاهزاً ليستمر بتحقيق الأرقام المميزة مع الفريق.

سلوت يخشي من إصابات دفاع الريدز

أبدي سلوت تخوفه من إصابات دفاع الفريق حيث يوجد 5 مدافعين متاحين فقط وهو وضع غير مثالي مؤكدا أن هذا شيء يدعو للقلق، و أنا واثق من لاعبيّ بأنهم سيفعلوا كل ما بوسعهم ليبقوا جاهزين وعلينا اتخاذ قرارات ذكية كذلك.

محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يرصد الموجز موعد مباراة فريق ليفربول أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS 2 بتعليق علي محمد علي.

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