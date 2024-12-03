قائمة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم بالدوري الإسباني

استقر هانزي فليك مدرب البارسا علي قائمة فريقه برشلونة لمواجهة ريال مايوركا،في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري.

يخشي فريق برشلونة من أي تعثر أمام ريال مايوركا، في ظل ملاحقة كبيرة من ريال مدريد الذ يحتل مركز الوصيف بفارق نقطة واحدة عن البارسا ويمتلك في جعبته مباراة مؤجلة.

قائمة برشلونة ضد ريال مايوركا

ضمت قائمة فريق برشلونة ضد ريال مايوركا العناصر الأتية..

حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني - إنياكي بينيا - أشترالاجا.

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجيز.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - جافي - بيدري - بابلو توري - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - باو فيكتور- فيران توريس - لامين يامال - داني أولمو.

موعد قمة برشلونة أمام ريال مايوركا

يواجه فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإٍسباني للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لقمة برشلونة أمام ريال مايوركا

تنقل مواجهة فريق برشلونة ضد ريال مايوركا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي وتحديدا عبر شاشة قناة beIN SPORTS 1.

برشلونة ضد ريال مايوركا

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

يتصدر فريق برشلونة ترتيب فرق الليجا ويرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني ويأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 33 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 32 نقطة

4- فياريال 26 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال مايوركا 24 نقطة

7- جيرونا 22 نقطة

8- أوساسونا 22 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 17 نقطة

14- لاس بالماس 15 نقطة

15- ليجانيس 15 نقطة

16- ألافيس 14 نقطة

17- خيتافي 13 نقطة

18- إسبانيول 13 نقاط

19- فالنسيا 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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