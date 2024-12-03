موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة وأسرار غياب الخطيب عن الحضور

تترقب جماهير النادي الأهلى، سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي حدد الاتحاد الدولي موعدها يوم الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

تعد هذه هي النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في ثوبها الجديد وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتي 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريق.

القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العالم للأندية

تستطيع مشاهدة حفل قرعة كأس العالم للأندية، عبرعدة قنوات أعلنت نقل الحدث وهي الأخبارية السعودية، بي إن سبورت، قناة أبوظبي الرياضية، أون تايم سبورتس.

الأهلي يتجنب مواجهة الأندية الأفريقية في كأس العالم للأندية 2025

نظام البطولة في ثوبها الجديد يجنب فريق الأهلي، مواجهة الأندية الأفريقية المشاركة في دور المجموعات بـ كأس العالم للأندية، حيث يتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلي ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

كأس العالم للأندية 2025

ويتأهل الفريقان صاحبي المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور 16، وستكون مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة من دور 16 إلى النهائي، ولا يوجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.

مانشستر سيتي

غياب الخطيب عن حضور قرعة كأس العالم للأندية

طلبت اللجنة المنظبمة لبطولة كأس العالم للأندية أسطورة من النادي الأهلي وممثل للنادي لحضور حفل قرعة البطولة وسيمثل مصطفي عبده أسطورة الأهلي بعد تعثر سفر محمود الخطيب لظروف صحية مع خالد مرتجي كممثل للنادي.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025

يرصد الموجز الفرق المتأهله للمشاركة في كأس العالم للأندية وهي كالأتي..

الأهلي (مصر) - دوري أبطال أفريقيا 2020-21، و2022-23، و 2023-2024

الوداد (المغرب) - دوري أبطال أفريقيا 2021-2022

الترجي (تونس) - عبر تصنيف الاتحاد الأفريقي

صن داونز (جنوب أفريقيا) - عبر تصنيف الاتحاد الأفريقي

الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا 2021

أوراوا ريد دايموندز (اليابان) - دوري أبطال آسيا 2022 - 2024

العين (الإمارات) - دوري أبطال آسيا 2023 - 2024

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - عبر تصنيف الاتحاد الآسيوي

تشيلسي (إنجلترا) - دوري أبطال أوروبا 2020-2021

ريال مدريد (إسبانيا) - دوري أبطال أوروبا 2021-2022

مانشستر سيتي (إنجلترا) - دوري أبطال أوروبا 2022-2023

بايرن ميونخ (ألمانيا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي

باريس سان جيرمان (فرنسا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي

إنتر ميلان (إيطاليا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي

بورتو (البرتغال) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي

بنفيكا (البرتغال) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي

يوفنتوس (إيطاليا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)- عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي

سالزبورغ (النمسا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي

مونتيري (المكسيك) - كأس أبطال الكونكاكاف 2021

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية) - كأس أبطال الكونكاكاف 2022

كلوب ليون (المكسيك) - كأس أبطال الكونكاكاف 2023

باتشوكا (المكسيك) - كأس أبطال الكونكاكاف 2024

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوقيانوسي

بالميراس (البرازيل) - كونميبول ليبرتادوريس 2021

فلامينغو (البرازيل) - كونميبول ليبرتادوريس 2022

فلومينينسي (البرازيل) - كونميبول ليبرتادوريس 2023

ريفير بليت (الأرجنتين) - عبر تصنيف اتحاد أمريكا الجنوبية

بوكا جونيورز (الأرجنتين) - عبر تصنيف اتحاد أمريكا الجنوبية

إنتر ميامي (الولايات المتحدة)- مقعد الدولة المضيفة

بوتافوجو البرازيلي بطل كونميبول ليبرتادوريس 2024

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