موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة وأسرار غياب الخطيب عن الحضور
تترقب جماهير النادي الأهلى، سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي حدد الاتحاد الدولي موعدها يوم الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.
تعد هذه هي النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في ثوبها الجديد وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتي 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريق.
القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العالم للأندية
تستطيع مشاهدة حفل قرعة كأس العالم للأندية، عبرعدة قنوات أعلنت نقل الحدث وهي الأخبارية السعودية، بي إن سبورت، قناة أبوظبي الرياضية، أون تايم سبورتس.
الأهلي يتجنب مواجهة الأندية الأفريقية في كأس العالم للأندية 2025
نظام البطولة في ثوبها الجديد يجنب فريق الأهلي، مواجهة الأندية الأفريقية المشاركة في دور المجموعات بـ كأس العالم للأندية، حيث يتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلي ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
ويتأهل الفريقان صاحبي المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور 16، وستكون مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة من دور 16 إلى النهائي، ولا يوجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.
غياب الخطيب عن حضور قرعة كأس العالم للأندية
طلبت اللجنة المنظبمة لبطولة كأس العالم للأندية أسطورة من النادي الأهلي وممثل للنادي لحضور حفل قرعة البطولة وسيمثل مصطفي عبده أسطورة الأهلي بعد تعثر سفر محمود الخطيب لظروف صحية مع خالد مرتجي كممثل للنادي.
الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025
يرصد الموجز الفرق المتأهله للمشاركة في كأس العالم للأندية وهي كالأتي..
الأهلي (مصر) - دوري أبطال أفريقيا 2020-21، و2022-23، و 2023-2024
الوداد (المغرب) - دوري أبطال أفريقيا 2021-2022
الترجي (تونس) - عبر تصنيف الاتحاد الأفريقي
صن داونز (جنوب أفريقيا) - عبر تصنيف الاتحاد الأفريقي
الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا 2021
أوراوا ريد دايموندز (اليابان) - دوري أبطال آسيا 2022 - 2024
العين (الإمارات) - دوري أبطال آسيا 2023 - 2024
أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - عبر تصنيف الاتحاد الآسيوي
تشيلسي (إنجلترا) - دوري أبطال أوروبا 2020-2021
ريال مدريد (إسبانيا) - دوري أبطال أوروبا 2021-2022
مانشستر سيتي (إنجلترا) - دوري أبطال أوروبا 2022-2023
بايرن ميونخ (ألمانيا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي
باريس سان جيرمان (فرنسا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي
إنتر ميلان (إيطاليا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي
بورتو (البرتغال) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي
بنفيكا (البرتغال) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي
يوفنتوس (إيطاليا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي
بوروسيا دورتموند (ألمانيا)- عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي
سالزبورغ (النمسا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوروبي
مونتيري (المكسيك) - كأس أبطال الكونكاكاف 2021
سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية) - كأس أبطال الكونكاكاف 2022
كلوب ليون (المكسيك) - كأس أبطال الكونكاكاف 2023
باتشوكا (المكسيك) - كأس أبطال الكونكاكاف 2024
أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) - عبر تصنيف الاتحاد الأوقيانوسي
بالميراس (البرازيل) - كونميبول ليبرتادوريس 2021
فلامينغو (البرازيل) - كونميبول ليبرتادوريس 2022
فلومينينسي (البرازيل) - كونميبول ليبرتادوريس 2023
ريفير بليت (الأرجنتين) - عبر تصنيف اتحاد أمريكا الجنوبية
بوكا جونيورز (الأرجنتين) - عبر تصنيف اتحاد أمريكا الجنوبية
إنتر ميامي (الولايات المتحدة)- مقعد الدولة المضيفة
بوتافوجو البرازيلي بطل كونميبول ليبرتادوريس 2024
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