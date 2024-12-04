حلم كأس العالم للأندية يتبخر لثلاثي النادي الأهلي.. ما القصة ؟

يستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال العام المقبل في شهر يونيو المقبل المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك النادي الأهلي بصفته حاملًا للقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة على حساب الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف.

النادي الأهلي يبدأ خطة الإعداد لكأس العالم للأندية

ويبدأ النادي الأهلي الإعداد بشكل جيد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مع رفع راية الكرة المصرية على الأراضي الأمريكية خاصًة في ظل تاريخه الحافل بالإنجازات.

وتُعتبر بطولة كأس العالم للأندية هذه النسخة هي الأولى من نوعها برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا FIFA " وذلك بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة منذ تأسيس المسابقة العالمية.

النادي الأهلي

ويعقد مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب جلسات عديدة في الفترة الأخيرة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري مارسيل كولر لمناقشة خطة الإعداد بصورة جيدة لهذه البطولة الكبرى.

ويبدو في هذا الصدد أن هناك بعض اللاعبين سيكون مصيرهم الرحيل عن أسوار النادي الأهلي قبل بداية مسابقة مونديال الأندية خاصًة بعد خروجهم من حسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر فضلًا عن انتهاء عقود بعضهم.

لاعبون خارج أسوار النادي الأهلي في الصيف

ويستعرض " الموجز" أبرز لاعبي النادي الأهلي المُهددين بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية..

- عمرو السولية

يقترب بشدة عمرو السولية من الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء وذلك بعد اقتراب نهاية عقده مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عمرو السولية- النادي الأهلي

ويرفض مسئولو النادي الأهلي حتى هذه اللحظة فكرة التجديد لـ عمرو السولية لمدة جديدة خاصًة بسبب عامل السن فضلًا عن وجود تكدس في مركزه.

- يوسف أيمن

حسمت لجنة الكرة بـ النادي الأهلي بشكل نهائي الاستغناء عن اللاعب بصورة نهائية دون تفعيل بند الشراء النهائي من ناديه الريان القطري.

يوسف أيمن- النادي الأهلي

ويأتي ذلك بسبب عدم اقتناع السويسري مارسل كولر بقدراته الفنية والبدنية خلال الفترة الأخيرة.

- بيرسي تاو

أصبح الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح النادي الأهلي رحيله أقرب من أي وقت مضى خاصًة بعد تواجد تذبذب في مستواه بشدة هذا الموسم فضلًا عن اقتراب نهاية عقده مع الفريق الأحمر.

بيرسي تاو- النادي الأهلي

ويرفض بشكل نهائي مسئوولي النادي الأهلي فكرة التجديد للاعب الجنوب إفريقي وذلك بعد موافقة أيضًا مدربه السويسري مارسيل كولر.

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