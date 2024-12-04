اختفاء مفاجئ لـ شيكابالا من الزمالك.. تفاصيل أزمة الأباتشي الجديدة

اختفى محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، من القلعة البيضاء، بعد عودته من الإصابة التي تعرض بلها مؤخرًا، مما أثار الجدل على الساحة الكروية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج “استاد المحور”، عن تفاصيل اختفاء شيكابالا المفاجئ عن الزمالك منذ إصابته الأخيرة، ويستعرض الموجز التفاصيل فيما يلي.

تفاصيل أزمة اختفاء شيكابالا من الزمالك

وقال خالد الغندور: “ شيكابالا، يغيب عن الحضور إلى نادى الزمالك منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي حيث لم يأتى قائد الفريق إلى النادي سوى مرة واحدة”.

وأوضح: “مسئولو نادى الزمالك استفسروا من عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق، عن سبب اختفاء شيكابالا من النادى منذ إصابته”.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي للزمالك استفسر عن سبب عدم حضور شيكابالا خاصة أنه يرغب في تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلى الخاص به للتعافى من الإصابة".

وأتم: “أعتقد في هذا السن ومع هذا النوع من الإصابات اللاعب بيحتاج راحة سلبية مع بعض التدريبات الاستشفائية، ولكن مطلوب أننا نعرف سبب غياب شيكابالا وهل غيابه بإذن ام لا”.

وعلق الغندور عن اختفاء شيكابالا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أيضًا حيث كاتب: “لما واحد يبقي عنده مزق في هذا السن بيقي محتاج راحة سلبية وأجهزة معينة، أعتقد دا سبب غيابه المدة دي”.

شيكابالا - الزمالك

شيكابالا يغيب عن فوز الزمالك على غزل المحلة

وكان قد غاب شيكابالا عن مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في رابع جولات الدوري المصري، التي انتهت بفوز الأبيض برباعية دون رد.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة كالآتي..

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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