ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية برشلونة أمام ريال مايوركا.. البرسا يهرب بالصدارة

هرب فريق برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، بعد فوزه على ريال مايوركا بخماسية مقابل هدف في مباراة الجولة السادسة عشر من عمر الليجا.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع منافسه ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

واكتسح فريق برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك، نظيره ريال مايوركا، بخمس أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب إيبيروستار.

أهداف برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

وسجل خماسية برشلونة اليوم كل من، فيران توريس في دقيقة 12، رافينيا دياز “هدفين”، في الدقيقتين 56 و 74، فرينكي دي يونج، واختتم الخماسية باو فيكتور في الدقيقة 84 .

برشلونة يهرب بصدارة ترتيب الدوري الإسباني من ريال مدريد

وخطف برشلونة ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالليجا، جعلته يهرب بصدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، الذي يطارده عليه غريمه ريال مدريد .

ويحافظ البرسا على صدارته في ترتيب الدوري الإسباني بعد هذا الفوز برصيد 37 نقطة، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة 24 متواجدًا بهم في المركز السادس.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني والذي يأتي على هذا النحو..

نادي برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 26 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. ريال بيتيس، 20 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو غد الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

بمشاركة الأهلي.. تعرف على نظام قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتصنيف النهائي

مفاجأة في قائمة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو بـ الدوري الإسباني