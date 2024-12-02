ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 16.. المنافسة تشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة 16، وخاصة بين عملاقي الليجا ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بنسختها الحالية، مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، بمواجهة برشلونة ضد ريال مايوركا.

يبحث برشلونى عن الفوز في هذه المواجهة، من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، نظرًا لأن غريمه التقليدي ريال مدريد يلاحقه.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السادسة عشر برصيد 34 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 33 نقطة، أي بفارق نقطة وحيدة عن البرسا.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل انطلاق الجولة 16 من الليجا بهذا الموسم 2024-2025.

ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة 16

1- برشلونة 34 نقطة.

2- ريال مدريد 33 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 32 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 26 نقطة.

5- فياريال 26 نقطة.

6- ريال مايوركا 24 نقطة.

7- جيرونا 22 نقطة.

8- أوساسونا 22 نقطة.

9- ريال سوسييداد 21 نقطة .

10- ريال بيتيس 20 نقطة.

11- سيلتا فيجو 18 نقطة.

12- إشبيلية 18 نقطة.

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- لاس بالماس 15 نقطة.

15- ليجانيس 15 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 14 نقطة.

17- خيتافي 13 نقطة.

18- إسبانيول 13 نقطة.

19- فالنسيا 10 نقاط.

20- بلد الوليد 9 نقاط.

ريال مدريد وبرشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة 16

1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 15 هدفًا.

2 رافينها، برشلونة، 9 أهداف.

3 كيليان مبابي، ريال مدريد، 8 أهداف.

4 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

5 أنتي بوديمير، أوساسونا، 8 أهداف.

6 آيوزي بيريز، فياريال، 7 أهداف.

7 ألكسندر سورلوث، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

8 لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

9 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.

10 أسباس، سيلتا فيجو، 5 أهداف.

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