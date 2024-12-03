تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني.. موقف مفاجي لـ ليفاندوفسكي

أسدل الستار على تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا الرسمي في المواجهة المنتظر خوضها مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويستضيف ملعب إيبيروستار مباراة برشلونة وريال مايوركا المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريق الذي شهد تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، وفيرات توريس، ويستعرضها لكم الموجز فيما يلي.

تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة لهذه المواجهة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، رافينها، لامين يامال.

بدلاء برشلونة اليوم أمام ريال مايوركا

وجلس على مقاعد بدلاء برشلونة اليوم كل من، جافي، روبرت ليفاندوفسكي، بابلو توري، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، دي يوج، إريك جارسيا، تشيزني، استرلاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، دومينجيز.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني، عبر شاشة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق المميز عصام الشولي.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مايوركا

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي..

في حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني - إنياكي بينيا - أشترالاجا.

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجيز.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - جافي - بيدري - بابلو توري - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - باو فيكتور- فيران توريس - لامين يامال - داني أولمو.

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