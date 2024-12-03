يقدم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايروكا التي تجمع بينهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

يفصلنا القليل عن انطلاق مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا المرتقبة بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الجارية.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

وتقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة 16 من بطولة الليجا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، على ملعب إيبيروستار.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشولي.

ويأتي قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

ونقدم لكم خدمة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم فور انطلاق صافرة المواجهة.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مايوركا

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي..

حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني - إنياكي بينيا - أشترالاجا.

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجيز.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - جافي - بيدري - بابلو توري - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - باو فيكتور- فيران توريس - لامين يامال - داني أولمو.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا على هذا النحو..

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، باو كوبارسي، جول كوندي.

الوسط الدفاعي: فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الوسط الهجومي: رافينها، بابلو توري، جافي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

الجدير بالذكر، أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

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