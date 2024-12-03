سجلت الميزانية لقطاع كرة القدم بـ نادي الزمالك، للعام المالي الماضي 2023- 2024، تضاعف العجز بمقدار 7 أضعاف مقارنة بالعام السابق 2022-2023. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ومن المقررأن يتم مناقشة هذه الميزاينة والحساب الختامي لنادي الزمالك، مع أعضاء الجمعية العمومية، يوم 10 ديسمبر 2024، بمقرالنادى بميت عقبة.

نادي الزمالك

عجز غير مسبوق في قطاع كرة القدم بالزمالك.. المصروفات تقفز والإيرادات لا تكفي

كشفت الميزانية عن زيادة في إيرادات كرة القدم بنادي الزمالك خلال العام المالي 2023- 2024 مقارنة بالعام السابق.

إيرادات قطاع كرة القدم

الإيرادات في الفترة من (يوليو 2023 حتى يونيو 2024).. 422,243,179 جنيهًا.

الإيرادات في الفترة من (يوليو 2022 حتى يونيو 2023).. 366,588,215 جنيهًا.

إجمالي المصروفات

351 مليون جنيه و996 ألفًا في 2022-2023

742 مليون و961 ألفًا في العام 2023 - 2024.

استهلاك الأصول الأخرى (عقود شراء)

2023-2024: 55.57 مليون جنيه.

2022-2023: 65.93 مليون جنيه.

إجمالي العجز

(2023-2024) - 376,292,000 جنيه.

(2022-2023) - 51,340,000 جنيه (تضاعف 7 مرات).

تكلفة عقود ومرتبات اللاعبين

ارتفعت بنسبة 200% من 238,269,000 جنيه في ميزانية (2022-2023) إلى 500,216,000 جنيه في (2023-2024).

مكافآت اللاعبين والمدربين

زادت من 16,394,000 جنيه في (2022 - 2023) إلى 20,828,000 جنيه في العام المالي الماضي.

مرتبات المدربين والإداريين

انخفضت من 25,057,000 جنيه في (2022 - 2023) إلى 22,876,000 جنيه في (2023 - 2024).

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية نادي الزمالك

عدم اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي السابق 2023-2024 من الجمعية العمومية.

ذكر التقرير أنه في الفترة من 1 يوليو حتى 20 أغسطس 2023 تم الصرف من خزينة النادي بشكل مباشر وبدون مستندات وبدون توقيع وبمبالغ مالية كبيرة تخالف ما ورد باللائحة، حيث لم يلتزم النادي بتطبيق أحكام المواد أرقام 35 و36.

رغم قيام مجلس الإدارة الحالي باتخاذ إجراءات لتحصيل المديونيات السابقة إلا أنه لا زال تضمن حسابات المدينين مبالغ مُرحلة من فترات سابقة ويجب على النادي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات.

رغم قيام مجلس الإدارة الحالي باتخاذ إجراءات لتحصيل المديونيات السابقة إلا أنه لا زال تضمن حسابات المدينين مبالغ مُرحلة من فترات سابقة ويجب على النادي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات. رغم مخاطبة النادي لشركة دي ميديا الإعلامية، لم يتم الحصول على القوائم المالية التشغيلية المعتمدة لقناة نادي الزمالك، ولم يقم النادي بإدراج أي إيرادات أو مصروفات تخص القناة.

رغم قيام مجلس الإدارة الحالي بسداد مديونيات تخص الفترات السابقة إلا أنه هناك مستحقات متبقية خاصة بمصلحة الضرائب المصرية وهيئة التأمينات الاجتماعية والواجبة الأداء والمدرجة بأرصدة دائنة أخرى.

عدم انتظام نادي الزمالك في تطبيق بعض أحكام القوانين الضريبية أرقام 67 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقانون 206 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

تم الانتهاء من بعض المشروعات في النادي وتشغيلها ولم يتم استلامها وما زالت مشروعات تحت التنفيذ وعلى سبيل المثال وليس الحصر "صالة الجودو والكاراتية وإنشاء المسجد الكبير وفندق خاص بالفريق الأول والمبنى الاجتماعي".

تقرير مراقب الحسابات

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