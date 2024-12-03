حقيقة توقيع عقوبات على مدرب الزمالك وإمام عاشور ونجم بيراميدز

تحدثت بعض التقارير الإعلامية، عن احتمالية توقيع عقوبات مدوية على مدرب الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز بسبب اعتداءه على حكم مباراة المصري البورسعيدي في دوري الموسم الماضي.

وكذلك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب تصرفه مع حسين الشحات وطلبه عدم مصافحة محمد الشيبي في مباراة بيراميدز، إضافة إلى نجم بيراميدز، مروان حمدي، بسبب تصرفه مع جماهير القلعة الحمراء، لكن ما الحقيقة؟.

حسم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول توقيع عقوبات على إمام عاشور، ومروان حمدي، وكذلك جوميز مدرب الزمالك، في انتظار قرارات مسؤولي اتحاد الكرة.

هل يعاقب إمام عاشور؟

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، على راديو أون، إن ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة، عن معاقبة إمام عاشور وإيقافه 4 مباريات، مع إيقاف مروان حمدي 6 أشهر، وكذلك جوزيه جوميز مدرب الزمالك 6 مباريات، أمر غير دقيق.

جوزيه جوميز

حقيقة العقوبات المتداولة

وأضاف شوبير: "ما توصلت له عندما سألت عن الأمر، نقلا عن جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن ما قيل غير صحيح، كما قال وليد العطار إنه من الممكن أن تعلن القرارات قبل رحيل المجلس الحالي".

وأكمل الإعلامي بقناة الأهلي تصريحاته: "وفقا لمصادر مؤكدة، لا توجد أي عقوبة على إمام عاشور من الأساس، لأن فكرة إن إمام قال للشحات ماتسلمش على الشيبي أمر عادي مفيش فيه تطاول، كما أن مروان حمدي سيتم إيقافه 6 مباريات وليس 6 أشهر، أما عقوبة جوميز مدرب الزمالك فغير معلومة حتى الآن".

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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