صدمة لـ الأهلي والزمالك: إيقاف إمام عاشور 4 مباريات و جوميز 6

تنتظر جماهير الأهلي والزمالك صدمة كبيرة حيث أكد الإعلامي هاني حتحوت، اقتراب لجنة الانضباط، من إصدار عدد من العقوبات النارية بشأن عدد من الوقائع التي شهدتها أحداث النسخة الماضية من الدوري المصري والتي توج النادي الأهلي بلقبها.

وقال هاني حتحوت، إن جوزيه جوميز مدرب الزمالك سيتم إيقافه 6 مباريات مع غرامة مالية؛ بعد تعديه على عاطف حسين الحكم الرابع في لقاء الزمالك والمصري.

إيقاف إمام عاشور 4 مباريات بسبب أزمة الشحات والشيبي

أضاف هاني حتحوت، أن لجنة الانضباط، قررت إيقاف إيقاف إمام عاشور 4 مباريات بسبب حثه حسين الشحات على عدم مصافحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بجانب إيقاف خالد عبد الفتاح مباراتين لعدم مغادرة الملعب بعد الطرد، وإيقاف محمد الشيبي مباراتين؛ بسبب إثارته للجماهير بعد الطرد.

الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أورلاندو بايرتس

من ناحية أخري يرصد موقع الموجز، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره أورلاندو بايرتس، والمقررة يوم السبت 7 ديسمبر 2024، في الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب أورلاندو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يقع الأهلي ونظيره أورلاندو بايرتس، في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب شباب بلوزداد الجزائري، وستاد أبيدجان الإيفواري.

وفاز أورلاندو بايرتس أمام شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

موعد مباراة الزمالك ضد إنيمبا بالكونفدرالية

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق إنيمبا، في السادسة مساء الأحد المقبل 8 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

الزمالك ضد إنيمبا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنيمبا

تستطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنيمبا، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

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