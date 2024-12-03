تفاصيل الصلح بين محمد الشناوي وإمام عاشور في تدريب الأهلي

مازالت أصداء أزمة إمام عاشور ومحمد الشناوي تخيم علي الأجواء في الأهلي، وتسبب حالة من القلق لدي جماهير القلعة الحمراء، وقد تعاظم ذلك بعد تراجع مستوي الفريق.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصلح بين محمد الشناوي قائد الفريق مع إمام عاشور لاعب الفريق، بعد المشكلة التي حدثت بينهما خلال الفترة الأخيرة ونشر شوبير لقطات من المران الجماعي للأهلي تظهر تصالح الثنائي ودخولهما إلى أرض الملعب مع بعضهما.

شوبير يكشف كواليس الصلح بين إمام عاشور ومحمد الشناوي

وعلق شوبير علي صلح الشناوي وإمام عاشور قائلا: "هنا ده إمام عاشور وده محمد الشناوي، وده اللقاء الثاني بين الثنائي، وهنا يظهر الحب والاحترام بينهما، واللاعب لاعب والكابتن كابتن، والمسؤول مسؤول”.

تفاصيل اللقاء الأول بين محمد الشناوي و إمام عاشور في مران الأهلي

شهد مران المستبعدين أمس الأحد مشاركة كل من إمام عاشور وطاهر محمد طاهر ومصطفي أبوالخبر، وتغيب محمد الشناوي حارس المرمى عن التدريب و اكتفى بخوض بعض التدريبات التأهيلية في الجيم.

كما أدى كل من وسام أبوعلي وأشرف داري وكريم نيدفيد وعلي معلول تدريبات تأهيلية بسبب عدم الجاهزية الطبية لخوض التدريبات.

النادي الأهلي

الأهلي يتعادل ضد البنك الأهلي

واصل فريق الأهلي، مسلسل نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري بالتعادل السلبي ضد نظيره البنك الأهلي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أورلاندو بايرتس

يرصد موقع الموجز، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره أورلاندو بايرتس، والمقررة يوم السبت 7 ديسمبر 2024، في الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب أورلاندو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

يقع الأهلي ونظيره أورلاندو بايرتس، في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب شباب بلوزداد الجزائري، وستاد أبيدجان الإيفواري.

وفاز أورلاندو بايرتس أمام شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

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