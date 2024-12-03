مفاجأة في قائمة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو بـ الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهة أتليتك بلباو المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

وشهدت قائمة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، مفاجأة وهي عودة أوريلين تشواميني نجم خط الوسط، بعد غيابه الفترة الماضية بداعي الإصابة.

وتواجد كيليان مبابي على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو، بجانب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، والتي يستعرضها لكم الموجز فيما يلي.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي،، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: جونزالو، إبراهيم دياز، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو.

قائمة ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

ويلتقي فريق ريال مدريد مع أتلتيك بلباو، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، مساء يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سان ماميس" .

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد القادمة

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد القادمة على النحو التالي..

1- برشلونة 34 نقطة.

2- ريال مدريد 33 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 32 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 26 نقطة.

5- فياريال 26 نقطة.

6- ريال مايوركا 24 نقطة.

7- جيرونا 22 نقطة.

8- أوساسونا 22 نقطة.

9- ريال سوسييداد 21 نقطة .

10- ريال بيتيس 20 نقطة.

11- سيلتا فيجو 18 نقطة.

12- إشبيلية 18 نقطة.

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- لاس بالماس 15 نقطة.

15- ليجانيس 15 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 14 نقطة.

17- خيتافي 13 نقطة.

18- إسبانيول 13 نقطة.

19- فالنسيا 10 نقاط.

20- بلد الوليد 9 نقاط.

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