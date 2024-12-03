برشلونة يضرب ريال مايوركا بخماسية ويحافظ على صدارة الدوري الإسباني.. ريمونتادا مثيرة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق فوزًا كبيرًا على ريال مايوركا خلال المباراة القوية التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري الإسباني.

أقيمت مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وضرب فريق برشلونة منافسه ريال مايوركا بخماسية نارية مقابل هدف وحيد، في الريمونتادا المثيرة التي شهدها ملعب ملعب إيبيروستار.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي، أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم.

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم

افتتح برشلونة التسجيل، بهدف نجمه فيران توريس في دقيقة 12، قبل أن يتعادل ريال مايوركا في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه فيديت موريكي.

وفي دقيقة 56 أحرز رافينيا دياز الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء، وعزز اللاعب ذاته نتيجة البرسا بالهدف الثالث في الدقيقة 74.

وجاء الهدف الرابع لفريق برشلونة في الدقيقة 79 عن طريق نجمه فرينكي دي يونج، واختتم باو فيكتور خماسية البرسا في الدقيقة 84 .

ووفقًا لهذه النتيجة، حصل برشلونة ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الإسباني، ومن ثم عاد إلى نغمة الانتصارات من جديد بعد تعثره في المباريات القادمة.

ويتربع البرسا بعد هذا الفوز على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 24 متواجدًا بهم في المركز السادس.

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم

تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم

وجاء تشكيل برشلونة لهذه المواجهة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، رافينها، لامين يامال.

وجلس على مقاعد بدلاء برشلونة اليوم كل من، جافي، روبرت ليفاندوفسكي، بابلو توري، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، دي يوج، إريك جارسيا، تشيزني، استرلاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، دومينجيز.

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