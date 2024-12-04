تقترب من ربع مليار جنيه.. مكافأة ضخمة لـ الأهلي في كأس العالم

كشفت تقارير عالمية مساء اليوم الأربعاء، عن مفاجأة نارية بحصول النادي الأهلي المصري على مبلغ مالي ضخم ما يقرب من ربع مليار جنيهًا، نظيره مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ويشارك النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، ضمن أندية قارة أفريقيا، بجانب كل من الترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأشارت تقارير اليوم إلى خزينة النادي الأهلي ستنتعش بملغ خرافي، نظير المشاركة في بطولة مونديال الأندية، يرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

مبلغ خرافي ينعش خزينة الأهلي

ووفقاً لما ذكرته مجلة «سبورتس اليستريتيد» الأمريكية، فإن الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 (من بينهم الأهلي ) ستحصل على ما يقارب 50 مليون دولار، أي حولي ربع مليار جنيه مصري.

وأوضحت أن الفريق الذي ينجح في التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، سيحصل على مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار.

وأتمت: "أن إجمالي جوائز كأس العالم للأندية 2025 يصل إلى مبلغ مالي قدره 2.65 مليار دولار.

الأهلي - كأس العالم للأندية 2025

تصنيف الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وتواجد الأهلي ضمن فرق التصنيف الثالث في كأس العالم للأندية 2025، والذي جاء على النحو التالي..

التصينف الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، سي آر فلامينجو (البرازيل)، سي بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين). فلومينينسي (البرازيل).

التصنيف الثاني: تشيلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنترناسيونالي ميلانو (إيطاليا)، إف سي بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد. (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، سالزبورج (النمسا).

التصنيف الثالث: الهلال (المملكة العربية السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب). مونتيري (المكسيك)، كلوب ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

التصنيف الرابع: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، العين (الإمارات العربية المتحدة)، الترجي الرياضي التونسي (تونس)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

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