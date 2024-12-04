السر وراء تأخر تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وحقيقة عرض باريس

كشف الإيطالي فابرزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، عن السر وراء تأخر تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وحقيقة العرض المقدم للاعب من نادي باريس سان جيرمان.

بات مصير مستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حديث الساعة على الساحة الكروية في مختلف أنحاء العالم.

محمد صلاح يقدم مستوى أكثر من رائع مع ليفربول هذا الموسم كما أنه حطم العديد من الأرقام القياسية مع الريدز خلال السنوات الماضية.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي أي في صيف 2025، ومن ثم ازدادت التكهنات حول مصير مستقبل النجم المصري، خاصة بعدما أصبح مطمع للعديد من الأندية الكبرى.

وذكر في الأيام القليلة الماضية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دخل سباق التعاقد مع صلاح، وكشف فارزيو رومانو عن حقيقة هذا الأمر.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، تصريحات رومانو الخاص بمصير مستقبل محمد صلاح مع ليفربول وحقيقة عرض باريس، الذي أدلى بها لموقع "casino.org".

سبب تأخر تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وقال فابريزيو رومانو في تصحرياته: “المصادر تؤكد، أن إدارة ليفربول ترغب في المناقشة حول مصير صلاح من جديد، من أجل التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب”.

وأضاف: “حاليًا لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي بشأن الراتب والمكافآت وجميع تفاصيل العقد الجديد مع صلاح، المشكلة ليست في طول العقد ولكن الراتب هو الموضوع الأساسي”.

وأوضح: “حصل صلاح بالفعل على عرض كبير من الدوري السعودي رفضه ليفربول في صيف 2022، والعروض المغرية التي تلقاها النجم المصري هي سبب مشكلة الراتب مع فريقه الآن".

محمد صلاح - ليفربول

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

وأكد: "الراتب لم يتحدد بعد وهذه هي المشكلة الرئيسية، وهذا هو السبب أيضًا في أننا نرى الكثير من الشائعات بما في ذلك باريس سان جيرمان".

واختتم رومانو مؤكدًا: “لا يوجد أي عرض أو حتى محادثات تجري الآن بين صلاح وباريس سان جيرمان، وكل ما يتردد حول هذا الأمر ليس صحيحًا”.

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