باريس سان جيرمان يهدد بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. ماذا حدث؟

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي باريس سان جيرمان فيما يتعلق بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب جناح ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لتقارير من "ديل ميل" البريطانية التي نقلت تقارير فرنسية، يقود باريس سان جيرمان قائمة الأندية التي تسعى للتوقيع مع محمد صلاح بعيدًا عن الدوري الإنجليزي، حيث كان النادي مهتمًا باللاعب المصري منذ فترة طويلة.

باريس سان جيرمان يستهدف محمد صلاح برعاية الخليفي

تشير الصحيفة إلى أن محمد صلاح يحتفظ بعلاقة وثيقة مع مالك النادي الباريسي ناصر الخليفي، وأن باريس سان جيرمان سبق وأن حاول التعاقد معه في الماضي، ولكن الجهود تكثفت الآن من قبل لاعب ليفربول.

على الرغم من نفي باريس سان جيرمان للارتباط بصفقة محمد صلاح، إلا أن اللاعب المصري قد يرى نفسه ينضم إلى بطل الدوري الفرنسي في الموسم القادم.

محمد صلاح- ليفربول

وأوضحت الصحيفة أن التعاقد مع هداف مثل محمد صلاح قد يتعارض مع استراتيجية النادي الرياضية الحالية، التي تركز على التخلي عن النجوم ذوي الرواتب المرتفعة لصالح الاستثمار في لاعبين شبان لبناء مستقبل الفريق.

وعلم “ الموجز ” في وقت سابق عن تجهيز أحد أندية دوري روشن السعودي عرضًا ضخمًا من أجل التوقيع مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

محمد صلاح يثير الجدل بخصوص رحيله عن ليفربول



وتحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 وأدائه المميز في المباراة، عن موقفه من تجديد عقده مع النادي.

أكد محمد صلاح في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت" حول جو أنفيلد،: "إنه شعور خاص للغاية. لا أفكر فيه على أنه أمر مسلم به".

وأضاف محمد صلاح في تصريحاته" أنا أستمتع بكل لحظة هنا، أشعر وكأنني في منزلي".

وتابع في تصريحاته "الشعور بالفوز وتسجيل الأهداف في أنفيلد يعطيني شعورًا خاصًا دائمًا".

وعن تجديد عقده، أضاف صلاح: "كنت أفكر، ربما هذه تكون آخر مباراة لي ضد مانشستر سيتي في أنفيلد... أنا سعيد بكل لحظة هنا ،نحن نتطلع للفوز بالدوري الإنجليزي، وسنرى ما تحمله المستقبل".

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