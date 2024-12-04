صلاح يستهدف مواصلة كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لمواجهة فريق نيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء الأربعاء، في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ويسعى محمد صلاح، مواصلة تألقه مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024 - 2025، والتسجيل في شباك نيوكاسل يونايتد، حيث سجل صلاح 11 هدفًا، وصنع 7 أخرين في 13 مباراة في البريميرليج.

محمد صلاح

ونجح صلاح في التسجيل آخر 6 مباريات خاضها مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 -2025، وكانت البداية أمام تشيلسي في 20 أكتوبر الماضي، إلى هدفه في شباك مانشستر سيتي في 1 ديسمبر.

وكان محمد صلاح، حقق أفضل سلسلة أهداف له في سبع مباريات متتالية، بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، في أغسطس وأكتوبر 2021.

ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافين الدوري الإنجليزي

يأتي محمد صلاح، في وصافة قائمة هدافين الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفه رقم 11 في شباك مانشستر سيتي من ضربة جزاء.

ويتصدر هالاند الترتيب، برصيد 12 هدفًا، بفارق هدف عن صلاح، ويأتي كريس وود في الترتيب الثالث برصيد 9 أهداف.

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 12 هدفًا.

محمد صلاح - ليفربول - 11 هدفًا.

كريس وود - نوتنجهام فورست - 9 أهداف.

بريان مبيومو - برينتفورد - 8 أهداف.

يوان ويسا - برينتفورد - 8 أهداف.

نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 8 أهداف.

كول بالمر - تشيلسي - 7 أهداف.

ماثيوس كونها - وولفرهامبتون - 7 أهداف.

داني ويلبيك - برايتون - 6 أهداف.

ليام ديلاب - إبسويتش تاون - 6 أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، متقدمًا بفارق 9 نقاط عن آرسنال الوصيف و11 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي، بعدما تغلب عليه في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

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