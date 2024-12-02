دوري أبطال آسيا| السد يحسم بطاقة التأهل بثنائية في شباك النصر

نجح فريق السد القطري، في تخطي النصر السعودي ، والفوز بنتيجة 2-1، خلال االمباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاضيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهدف مباراة النصر السعودي والسد القطري

سجل أكرم عفيف، هدف التقدم لـ السد القطري، في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني، من هجمة مرتدة أودعها المرمى بتسديدة أرضية دقيقة.

وفي الدقيقة 80، سجل رومان سايس، لاعب السد القطري، بالخطأ في مرماه، حيث حول عرضية ويسلي، لاعب النصر في المرمى بدلاً من إبعادها.

الحكم يحتسب ركلة جزاء لـ السد القطري.. سجل آدم أوناس هدف التقدم والفوز للسد، من ضربة جزاء نتيجة عرقلة أكرم عفيف، لتنتهي المباراة بفوز الفريق القطري بهدفين مقابل هدف.

مباراة النصر والسد القطري

وبفوز الفريق القطري، يتأهل السد إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، وقفز الفريق إلى المركز الرابع في جدول البطولة برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات ومثلهم تعادلات.

بينما تجمد رصيد فريق النصر السعودي عند النقطة رقم 13 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أبطال آسيا من 4 انتصارات وتعادل وخسارة.

التشكيل الرسمي لفريق النصر أمام السد القطري

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، جابرييل أنجيلو، أندرسون تاليسكا.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مواجهة النصر ضد السد القطري، حيث قرر ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، إراحة اللاعب لتجهيزه للمباراة المقبلة أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي.

التشكيل الرسمي لـ السد القطري ضد النصر السعودي

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، رومان سايس.

خط الوسط: محمد كمارا، محمد وعد، مصطفى طارق، يوسف عطال.

خط الهجوم: كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

جدول ترتيب دوري أبطال آسيا

وجاء ترتيب دوري أبطال آسيا كالتالي:

الأهلي السعودي - (المباريات: 6 - الأهداف: 14 - النقاط: 16) الهلال - (المباريات: 5 - الأهداف: 17 - النقاط: 13) النصر - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 13) السد - (المباريات: 6 - الأهداف: 8 - النقاط: 12) الوصل - (المباريات: 6 - الأهداف: 8 - النقاط: 11) برسبوليس - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) الريان - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 5) استقلال - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) الغرافة - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 4) باختاكور - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 3) الشرطة - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 2) العين - (المباريات:5 - الأهداف: 9 - النقاط: 1)

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