مواعيد مباريات مانشستر سيتي في ديسمبر.. مواجهات نارية

عشاق الكرة الجميلة يترقبون مباريات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تنتظره خلال شهر ديسمبر الجاري عدد من المواجهات القوية سواء علي صعيد منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري أو دوري أبطال أوروبا.

يعاني فريق مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة من تراجع كبير في المستوي الفني و فقد الفريق صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لصالح منافسه فريق ليفربول واكتفي بلعب دور الوصيف كما تراجعت نتائجه بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة.

مواعيد مواجهات مانشستر سيتي في شهر ديسمبر

استهل مانشستر سيتي شهر ديسمبر بقمة نارية ضد فريق ليفربول في السادسة مساء الأحد 1 ديسمبر ضمن مباريات الجولة الـ 13، من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست - 9:30 مساء - 4 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس- 5 مساء -7 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد يوفنتوس- 10 مساء - 11 ديسمبر - دوري الأبطال

مانشستر سيتي ضد مان يونايتد - 6:30 مساء - 15 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا - 2:30 ظهرا -21 ديسمبر

مانشستر سيتي ضد إيفرتون - 2:30 - 26 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 4:30 مساء - 29 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يستعرض "الموجز"، في السطورالتالية ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي كالتالي:

1- ليفربول - 31 نقطة

2- مانشستر سيتي - 23 نقطة

3- تشيلسي - 22 نقطة

4- آرسنال - 22 نقطة

5- برايتون - 22 نقطة

6- توتنهام - 19 نقطة

7 نوتنجهام فورست - 19 نقطة

8- أستون فيلا - 19 نقطة

9- فولهام - 18 نقطة

10- نيوكاسل - 18 نقطة

11- برينتفورد - 17 نقطة

12- مانشستر يونايتد - 16 نقطة

13- بورنموث - 15

14- وست هام - 15

15- إيفرتون - 11

16- ليستر سيتي - 10

17- وولفرهامبتون - 9

18- إيبسويتش تاون - 9

19- كريستال بالاس - 8

20- ساوثامبتون - 4

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