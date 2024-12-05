السجل الذهبي للمتوجين بلقب كأس العالم للأندية عبر التاريخ.. ريال مدريد يتصدر

اقترب خوض نسخة جديدة من بطولة كأس العالم للأندية، وتتساءل جماهير كرة القدم في مختلف الأنحاء، عن الفرق الأكثر تتويجًا باللقب العالمي الأغلى.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الحديثة 32 فريقًا، من على رأسهم ريال مدريد الإسباني ، الأهلي المصري، مانشستر سيتي الإنجليزي، والهلال السعودي.

وحرص الموجز على أن يقدم لمتابعيه، سجل المتوجين بلقب كأس العالم للأندية عبر التاريخ قبل النسخة المرتقبة، والذي يتصدره فريق ريال مدريد الإسباني بريصد 5 ألقاب.

السجل الذهبي للمتوجين بلقب كأس العالم للأندية عبر التاريخ

ويأتي سجل المتوجين بلقب كأس العالم للأندية على النحو التالي..

1- ريال مدريد الإسبانى / 5 مرات (2014، 2016، 2017 ،2018 ،2022).

2- برشلونة الإسبانى / 3 مرات (2009، 2011 ،2015).

3- كورينثيانز البرازيلى / مرتين (2000 ،2012).

4- بايرن ميونيخ الألمانى / مرتين (2013 ،2020).

5- ليفربول الإنجليزى / مرة واحدة (2019).

6- تشيلسي الإنجليزى / مرة واحدة (2021).

7- ميلان الإيطالى / مرة واحدة (2007).

8- مانشستر يونايتد الإنجليزى / مرة واحدة (2008).

9- إنتر ميلان الإيطالى / مرة واحدة (2010).

10- ساو باولو البرازيلى / مرة واحدة (2005).

11- إنترناسيونال البرازيلى / مرة واحدة (2006)

12- مانشستر سيتي الإنجليزي / مرة واحدة (2023).

سجل الأكثر تتويجًا بـ كأس العالم للأندية

تصنيف الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

وتواجد ريال مدريد في نسخة المونديال الجديدة ضمن فرق التصينف الأول، رفقة كل من، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، سي آر فلامينجو (البرازيل)، سي بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين). فلومينينسي (البرازيل).

ووقع الأهلي المصري في التصنيف الثالث بجانب كل من، الهلال (المملكة العربية السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الوداد (المغرب). مونتيري (المكسيك)، كلوب ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

الجدير بالذكر، أن الأهلي يشارك في مونديال الأندية 2025، من قارة إفريقيا التي تأهل منها أيضًا كل من، الترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

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