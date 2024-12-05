بث مباشر قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم لحظة بلحظة.. ترقب أهلاوي

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لحفل قرعة كأس العالم للأندية 2025، حيث تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الافتتاحية من البطولة خلال الفترة من 15 يونيو وحتي 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريق.

بث مباشر قرعة كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي انطلاق حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، بتوقيت القاهرة.

بث مباشر قرعة كأس العالم للأندية 2025

مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر قرعة كأس العالم للأندية 2025

تبدأ حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025، في الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، ويمكنك متابعة الحفل، عبرعدة قنوات أعلنت عن نقل هذا الحدث وهي الأخبارية السعودية، بي إن سبورت، قناة أبوظبي الرياضية، أون تايم سبورتس.

بث مباشر قرعة كأس العالم للأندية 2025

يترقب النادي الأهلى، نتيجة سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، وهي البطولة الأكبر التي ينتظر الفريق المشاركة بها خلال هذا الموسم والجميع داخل النادي يسعي لتحقيق نتائج جيدة بالبطولة.

كأس العالم للأندية

طرق الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية 2025

طبقا لنظام البطولة يتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلي ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، يجري التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة،ويتأهل الفريقان صاحبي المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور 16.

وتبدأ مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة من دور 16 وحتي نهائي البطولة، ولا يوجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025

يرصد الموجز الفرق المتأهله للمشاركة في كأس العالم للأندية وجاءت كالأتي..

الأهلي (مصر)

الوداد (المغرب)

الترجي (تونس)

صن داونز (جنوب أفريقيا)

الهلال (السعودية)

أوراوا ريد دايموندز (اليابان)

العين (الإمارات)

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

تشيلسي (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

بورتو (البرتغال)

بنفيكا (البرتغال)

يوفنتوس (إيطاليا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

سالزبورغ (النمسا)

مونتيري (المكسيك)

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

كلوب ليون (المكسيك)

باتشوكا (المكسيك)

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

بالميراس (البرازيل)

فلامينغو (البرازيل)

فلومينينسي (البرازيل)

ريفير بليت (الأرجنتين)

بوكا جونيورز (الأرجنتين)

إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

بوتافوجو (البرازيل)

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