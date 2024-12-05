ثلاثي جديد يرحل عن نادي الزمالك في الشتاء.. أسماء قوية وصادقة

استقر مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على رحيل أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط أكثر من لاعب داخل نادي الزمالك بالرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل بعد خروجهم من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز.

وطلب جوزيه جوميز المدير الفني لـ نادي الزمالك التعاقد مع أكثر من لاعب في الشتاء المقبل لتعزيز صفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.

3 لاعبون على رادار الرحيل من نادي الزمالك

وعلم " الموجز " من مصادر داخل نادي الزمالك عن استقرار لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على رحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق الأول خلال الشتاء المقبل.

وأكدت المصادر أن إدارة الكرة بـ نادي الزمالك قد قررت رحيل الثلاثي مهاب ياسر وسيف فاروق جعفر ومحمد عاطف بعد خروجه من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز.

نادي الزمالك

وعلى سياق اخر كان فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك قد حقق الفوز على منافسه نادي غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نادي أنيمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك ضد المحلة

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. مودرن سبورت - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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