جوميز يتمسك ببقاء بنتايك مع الزمالك رغم قرار تأجيل حسم ملف اللاعب

أكد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تمسكه ببقاء محمود بنتايك، داخل صفوف الفريق وذلك في الوقت الذي قررت فيه إدارة النادي تأجيل تفعيل عقد شرائه.

تري إدارة الزمالك أن حسم مصير اللاعب ليس ملحا الأن بسبب الانشغال بالعديد من الملفات في الفترة الحالية، وإن كانت رغبة جوميز تدعم استكمال اللاعب مسيرته مع الفريق.

مليون يورو تهدد استمرار بنتايك مع الزمالك

القيمة الكبيرة لشراء عقد اللاعب نهائيا تسبب الكثير من الإزعاج لإدارة الزمالك حيث تبلغ مليون يورو لتفعيل بند شراء بنتايك من سانت إتيان، وهو ما دفع إدارة الزمالك لتأجيل مناقشة الملف لنهاية الموسم.

الزمالك ضد إنيمبا النيجيري

تترقب الجماهير البيضاء مباراة الزمالك ضد أنيمبا النيجيري ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق نتيجة إيجابية علي ملعب أنيمبا النيجيري لتعزيز فرصه في المنافسة علي الصعود للأدوار التالية في طريقه للدفاع عن لقب البطولة للعام الثاني علي التوالي.

موعد مباراة الزمالك ضد إنيمبا

تنطلق مباراة فريق الزمالك نظيره فريق إنيمبا، في السادسة مساء الأحد المقبل 8 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

الزمالك ضد إنيمبا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنيمبا

تستطيع متابعة مباراة الزمالك ضد إنيمبا، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنيمبا

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد نظيره إنيمبا ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

‎خط الهجوم: ميشالاك - ناصر منسي - زيزو.

ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية

1- المصري - 3 نقاط

2- الزمالك - 3 نقاط

3- بلاك بولز - بلا نقاط

4- إنيمبا - بلا نقاط

اقرأ أيضًا:

قائمة النادي الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس.. عودة وسام أبو علي وداري

موعد عودة أحمد ياسر ريان للمباريات ورسالته للجماهير عقب جراحة الترقوة