التشكيل الرسمي لقمة آرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لـ فريق أرسنال، بقيادة أرتيتا، بالإضافة إلى الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد، بقيادة روبين أموريم، عن التشكيل الرسمي لمباراة اليوم بـ الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

ويتواجد أرسنال، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات، وأحرز لاعبوه 26 هدفًا، وتلقى شباك الفريق 14 هدفًا.

بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة مثلها وتسجيل 17 هدفًا وتلقي 13.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - زينشينكو - كيوير.

خط الوسط: توماس بارتي - - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس.

خط الهجوم: مارتينيللي - كاي هافيرتز - بوكايو ساكا.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🤝 Kiwior partners Saliba

⚓️ Partey in the middle

⚡️ Martinelli down the wing



Let's raise the levels, Gunners 🔊 — Arsenal (@Arsenal) December 4, 2024

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة أرسنال

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير.

خط الوسط: ماونت - مانويل أوجارتي - ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: مالاسيا - جارناتشو- هويلوند.

تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر يونايتد

التقى فريق أرسنال، مع مانشستر يونايتد، خلال 212 مباراة، نجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز في 76 مباراة، مقابل 90 لصالح الجانرز، بينما انتهت 46 مواجهة بالتعادل بينهما.

ونجح لاعبو أرسنال، 334 هدفًا، مقابل 304 لصالح مانشستر يونايتد، ويتصدر وأين روني، ترتيب هدافي مباريات الفريقين بـ 12 هدفًا، ويأتي في الوصافة، ديفيد هيرد الذي مثل الناديين بواقع 11 هدفًا، وثالثًا كل من كريستيانو رونالدو وتييري هنري بعدد أهداف بلغ 9.

ويتفوق نادي أرسنال في القيمة التسويقية، بـ 1.17 مليار يورو، مقابل 854.15 مليون لصالح مانشستر يونايتد، ويتصدر النجم بوكايو ساكا قائمة أغلى اللاعبين بواقع 140 مليون يورو.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

تنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط، على قناة بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sport HD1.

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