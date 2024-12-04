تاريخ مواجهات ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يترقب الجمهور لعاشق للريدز حول العالم، مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

يبحث الريدز عن تحقيق فوز جديد يواصلون به تعزيز سجل انتصاراتهم علي صعيد البريميرليج ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق مريح عن أقرب منافسيه أرسنال الذي انتزع مركز الوصيف برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

واجه فريق ليفربول، نظيره نيوكاسل يونايتد، في 161 مباراة، نجح الريدز في تحقيق الفوز في 79 مباراة، مقابل 42 لصالح نيوكاسل يونايتد، بينما انتهت 40 مواجهة بينهما بالتعادل.

نادي ليفربول

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

تنقل أحداث مواجهة ليفربول ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، مهمة التعليق علي مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد إلي المعلق علي محمد علي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: كيليهير.



خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.



وسط الميدان: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبيرخ.



خط الهجوم: نونيز- كودي جاكبو- محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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