بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني بنسختها الحالية “الليجا”.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس في إطار مواجهات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الليجا.

موعد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الليجا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر من العام الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويستهدف الفريق الملكي، تحقيق الفوز في هذا اللقاء، حتى يواصل مطاردة غريمه برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني عبر شاشة بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

ويأتي قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم، فور انطلاق صافرة هذه المواجهة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيك بلباو

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو على هذا النحو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: جارسيا، أنطونيو روديجر، أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أردا جولر، داني سيبايوس، فيدي فالفيردي.

الهجوم: كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو

وضمت قائمة الفريق الملكي لهذا اللقاء على النحو التالي..

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي،، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: جونزالو، إبراهيم دياز، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو.

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