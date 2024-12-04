موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، التي تجمعهما في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ضد أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر بطولة الدوري الإسباني بنسختها الحالية “الليجا”.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني وكل ما يخص هذه المواجهة الإسبانية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، هو موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب سان ماميس مباراة ريال مدريد وبلباو المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

تنقل أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، المسؤولة عن بث مباريات الليجا في الشرق الأوسط.

ويأتي قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

وتقرر أن يكون المخضرم حفيظ دراجي هو معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو عبر شاشة beIN Sports HD 1.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيك بلباو

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو كالآتي.

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: جارسيا، أنطونيو روديجر، أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أردا جولر، داني سيبايوس، فيدي فالفيردي.

الهجوم: كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وجاءت مباراة الملكي لهذا اللقاء على النحو التالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي،، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: جونزالو، إبراهيم دياز، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو.

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