جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم بالجولة الـ 14

تترقب الجماهيرالإنجليزية وعشاق كرة القدم حول العالم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 14من البطولة.

وتشهد هذه الجولة مواجهات نارية حيث يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد نظيره ليفربول كما يلتقي أرسنال نظيره مانشستر يونايتد في قمة ساخنة ويواجه مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست .

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات اليوم الأربعاء بالجولة الـ14ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- ليستر سيتي - 13 نقطة

16- كريستال بالاس - 12 نقطة

17- إيفرتون 11 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

يسعي فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز أمام نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمعهما في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

تراجع مستوي فريق مانشستر سيتي بشكل غير عادي خلال الموسم الجاري وابتعد كثيرا عن صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة بينما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الـسادس بجدول الترتيب.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يواجه فريق أرسنال نظيره مانشستر يونايتد العريق في مباراة خارج التوقعات مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

ويسعي أرسنال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لمطاردة ليفربول علي القمة حيث يحتل فريق أرسنال مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بينما يحتل مانشتر يونايتد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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